Полицейский в Москве пострадал во время погони со стрельбой
Полицейские в столице с применением табельного оружия задержали двух мужчин, которые пытались скрыться на иномарке и сбили одного из правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел по Москве в субботу, 1 мая.
Уточняется, что инцидент произошел около полуночи субботы, 1 мая, на улице Молодогвардейской. Экипаж ДПС заметил автомобиль, который грубо нарушил правила дорожного движения. На требование остановиться водитель не отреагировал, началась погоня.
— Во время преследования наряд ППС предпринял меры к остановке автомобиля, при этом произошел наезд на полицейского. Он получил травмы ноги, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что полицейским пришлось применить табельное оружие. Водитель и пассажир иномарки были задержаны на улице Лобачевского. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.
В ведомстве добавили, что в результате применения оружия никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
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