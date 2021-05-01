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Полицейский в Москве пострадал во время погони со стрельбой
Фото: nekrasovka.mos.ru

Полицейский в Москве пострадал во время погони со стрельбой

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Молодогвардейская улицаКарта всех событий

Полицейские в столице с применением табельного оружия задержали двух мужчин, которые пытались скрыться на иномарке и сбили одного из правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел по Москве в субботу, 1 мая.

Уточняется, что инцидент произошел около полуночи субботы, 1 мая, на улице Молодогвардейской. Экипаж ДПС заметил автомобиль, который грубо нарушил правила дорожного движения. На требование остановиться водитель не отреагировал, началась погоня.

— Во время преследования наряд ППС предпринял меры к остановке автомобиля, при этом произошел наезд на полицейского. Он получил травмы ноги, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что полицейским пришлось применить табельное оружие. Водитель и пассажир иномарки были задержаны на улице Лобачевского. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.

В ведомстве добавили, что в результате применения оружия никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

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