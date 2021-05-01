Российские космонавты прошли вакцинацию от COVID-19 первыми в мире

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Российские космонавты получили прививки от коронавируса раньше представителей других космических агентств. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин в субботу, 1 мая.

— Центр подготовки космонавтов первым среди космических центров, готовящих членов экипажей по программе Международной космической станции начал кампанию по вакцинации космонавтов от COVID-19. Астронавты международных партнеров получили свои прививки гораздо позже, — сказал он.

По словам эксперта, на сегодняшний день вакцинировались от COVID-19 все члены отряда, кроме Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые находились на МКС во время проведения программы.

Первыми прививки от коронавируса сделали космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб, передает Интерфакс.

Сергей Савин подчеркнул, что наличие антител к коронавирусу является строгой рекомендацией для включения в состав экипажа. Он пояснил, что несмотря на добровольную вакцинацию в стране, наличие свидетельств о защищенности от инфекции строго регламентируется в космической сфере.

На фоне пандемии коронавируса были введены повышенные меры безопасности при подготовке к отправке экипажей на Международную космическую станцию. Космонавты и астронавты были почти полностью изолированы от окружающих. Мероприятия, предполагающие участие СМИ, были отменены.

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