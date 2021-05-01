Прошедший апрель в Москве стал одним из самых дождливых с 1879 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За апрель 2021 года на территории столицы выпало 203 процента месячной нормы осадков. Прошедший месяц вошел в тройку самых дождливых за последние 70 лет, отмечают метеорологи.

Уточняется, что на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в апреле зафиксировали 89,5 миллиметра осадков — 203 процента месячной нормы.

Всего с начала года на Москву уже вылилось 260,6 миллиметра осадков, что составило около 40 процентов от годовой нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что нынешний апрель опередил аналогичные месяцы по количеству осадков в 1970 и 1986 году.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая.

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