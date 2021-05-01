Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая

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В субботу, 1 мая, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая и прохладная погода, не исключены небольшие дожди.

Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, в Подмосковье возможно от десяти до 15 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, кому из жителей России повезет с погодой в майские праздники.

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