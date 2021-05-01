Рекордно низкое давление ожидается в Москве в ночь на 3 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По данным синоптиков, вместе с осадками и усилением ветра до 15 метров в секунду начнет меняться и атмосферное давление. В ночь на понедельник оно резко опустится. За 12 часов падение давления составит 14–16 единиц и достигнет около 733 миллиметров ртутного столба.

— Этот показатель вплотную подберется к рекорду дня, который пока для 3 мая в Москве удерживается за 2019 годом со значением 728 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувший апрель в Москве стал одним из самых дождливых с 1879 года.

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