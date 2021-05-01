Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Метро до аэропорта Внуково откроют в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Метро до аэропорта Внуково откроют в 2023 году

Юлия Павлушова

Город

Участок желтой ветки столичного метрополитена до аэропорта Внуково достроят через два года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что длина участка «Рассказовка» — «Внуково» составляет почти пять километров. На Солнцевской линии откроют две станции: «Пыхтино» и «Рассказовка».

Станцию «Внуково» разместят вдоль территории терминала «А» аэропорта и станции аэроэкспресса, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Ее запуск намечен на 2023 год.

Ранее сообщалось, что западный участок Большого кольца запустят в этом году.

Читайте также: Зеленая ветка метро приняла 30 процентов пассажиров после закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»

Метроаэропорт ВнуковоАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте