Метро до аэропорта Внуково откроют в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Участок желтой ветки столичного метрополитена до аэропорта Внуково достроят через два года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что длина участка «Рассказовка» — «Внуково» составляет почти пять километров. На Солнцевской линии откроют две станции: «Пыхтино» и «Рассказовка».

Станцию «Внуково» разместят вдоль территории терминала «А» аэропорта и станции аэроэкспресса, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Ее запуск намечен на 2023 год.

Ранее сообщалось, что западный участок Большого кольца запустят в этом году.

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