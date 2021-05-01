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Дети, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, могут быть перевезены на лечение в Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дети, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, могут быть перевезены на лечение в Москву

Илья Ашуров

Происшествия

Дети, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, возможно, будут перевезены на лечение в Москву. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Уточняется, что четверо пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о перевозке некоторых детей в московские медучреждения.

— Утром (1 мая — прим. «ВМ») в регион прилетели московские врачи, сейчас решается вопрос о переводе некоторых детей для лечения в столичные клиники, — приводит текст пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что из Волгограда в регион, где произошла трагедия, приехали родственники пострадавших и погибших детей. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

Читайте также: Семьям пострадавших и погибших детей в ДТП на Ставрополье окажут материальную помощь

СтавропольАнна КузнецоваДТП
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