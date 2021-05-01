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Почти половина россиян планируют на Пасху застолье в кругу семьи
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти половина россиян планируют на Пасху застолье в кругу семьи

Юлия Павлушова

Общество

Застолье в семейном кругу на Пасху собираются устроить 43 процента россиян. Об этом свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».

Причем яйца и куличи освятят 36 процентов опрошенных. Кроме того, 17 процентов респондентов посетят в этот день кладбища, а еще 17 процентов пригласят гостей или сами отправятся к кому-нибудь.

На службу в церковь собираются пойти только 15 процентов жителей России. А 19 процентов Пасху не будут отмечать вообще.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи у столичного храма Христа Спасителя.

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