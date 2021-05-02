Сборная России разгромила чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею
Российская сборная разгромила команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею (для игроков до восемнадцати лет).
Встреча группы B, которая проходила во Фриско (Техас), закончилась со счетом 11:1.
В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), дубли на счету Прохора Полтапова (14-я и 39-я минуты) и Федора Свечкова (48-я и 52-я минуты). По одной шайбе забросили Иван Мирошниченко (18-я минута), Арсений Коромыслов (31-я минута), Дмитрий Кателевский (34-я минута) и Данила Юров (58-я минута).
Отмечается, что это была самая крупная победа над чешской сборной в истории игр двух команд на юниорских чемпионатах мира.
Вы это видели? Если нет, скорее смотрите — а если да, то наверняка уже хотите пересмотреть. Лучшие моменты матча!#U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/1YgAJRMT7B— Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021
Россияне с девятью очками занимают первое место в группе. Они досрочно вышли в четвертьфинал.
Читайте также: Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ