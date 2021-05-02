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Сборная России разгромила чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею
Россияне с девятью очками занимают первое место в группе / Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России разгромила чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

Юлия Курганова

Спорт

Российская сборная разгромила команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею (для игроков до восемнадцати лет).

Встреча группы B, которая проходила во Фриско (Техас), закончилась со счетом 11:1.

В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), дубли на счету Прохора Полтапова (14-я и 39-я минуты) и Федора Свечкова (48-я и 52-я минуты). По одной шайбе забросили Иван Мирошниченко (18-я минута), Арсений Коромыслов (31-я минута), Дмитрий Кателевский (34-я минута) и Данила Юров (58-я минута).

Отмечается, что это была самая крупная победа над чешской сборной в истории игр двух команд на юниорских чемпионатах мира.

Россияне с девятью очками занимают первое место в группе. Они досрочно вышли в четвертьфинал.

Читайте также: Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ

хоккейпобедаЧехия
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