Сборная России разгромила чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

Россияне с девятью очками занимают первое место в группе / Фото: twitter.com/russiahockey

Российская сборная разгромила команду Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею (для игроков до восемнадцати лет).

Встреча группы B, которая проходила во Фриско (Техас), закончилась со счетом 11:1.

В составе сборной России хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), дубли на счету Прохора Полтапова (14-я и 39-я минуты) и Федора Свечкова (48-я и 52-я минуты). По одной шайбе забросили Иван Мирошниченко (18-я минута), Арсений Коромыслов (31-я минута), Дмитрий Кателевский (34-я минута) и Данила Юров (58-я минута).

Отмечается, что это была самая крупная победа над чешской сборной в истории игр двух команд на юниорских чемпионатах мира.

Вы это видели? Если нет, скорее смотрите — а если да, то наверняка уже хотите пересмотреть. Лучшие моменты матча!#U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/1YgAJRMT7B — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

Россияне с девятью очками занимают первое место в группе. Они досрочно вышли в четвертьфинал.

Читайте также: Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ