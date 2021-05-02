Спектакль о фронтовых письмах представили в Музее Победы

Трогательную историю представили столичные актеры / Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Спектакль-реквием «Письма памяти» представили в субботу, 1 мая, в Музее Победы. Постановка о Великой Отечественной войне прошла в рамках акции «Ромашка Победы». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Это история одного большого дома, где кипела жизнь, люди влюблялись, ссорились и дружили всем двором. Война забрала на фронт всех мужчин: отцов, сыновей, мужей, братьев и друзей. И единственной ниточкой, которая соединяла их с домом, были письма с фронта. Они сначала заставляли женщин танцевать от радости, а потом оплакивать погибших.

Трогательную историю представили актеры Игорь Петренко и Кристина Бродская, которые читали фронтовые письма.

Завершился спектакль выступлением оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова.

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