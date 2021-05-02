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Врач озвучил меры предосторожности во время майских праздников на фоне пандемии
Фото: pixabay.com

Врач озвучил меры предосторожности во время майских праздников на фоне пандемии

Елена Фролова

Здоровье

О том, какие правила нужно соблюдать во время майских праздников на фоне пандемии коронавирусной инфекции, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его мнению, важно полностью обезопасить себя. Поэтому желательно сделать прививку от COVID-19. Врач также подчеркнул, что самым опасным считается общественный транспорт, куда входят и метро, и автобусы, и троллейбусы, и электрички.

— Тем, кто запланировал поездку, в транспорте обязательно нужно использовать маску, защищать дыхательные пути от попадания аэрозоля с коронавирусом, — пояснил Владимир Болибок.

При этом он добавил, что нужно как можно меньше принимать участие в культурных мероприятиях, лучше провести время на природе и свежем воздухе, потому что концентрация аэрозоля будет очень низкой, а вероятность заразиться коронавирусом — маленькой, отмечает RT.

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вакцинациякоронавирусмайские праздники
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