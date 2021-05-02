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Власти США раскрыли принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон
Фото: Whitehouse

Власти США раскрыли принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Анастасия Волоснова

В мире

Администрация США предоставила правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, которые принял бывший президент страны Дональд Трамп. Соответствующий документ опубликовал Американский союз защиты гражданских свобод.

Союз через суд добивался разглашения закрытых данных в рамках закона о свободе информации. В воскресенье, 2 мая, властями были опубликованы данные за 2017 год о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников.

В частности, в документах говорится, что во время операций против террористов оперативники должны ориентироваться не на их ликвидацию, а на их захват, чтобы в дальнейшем устроить допрос и получить секретные данные.

— Легитимность и доверие к способности США проводить прямые операции против террористических целей за пределами страны зависит от обеспечения того, что эти действия соответствуют внутреннему и международному праву, минимизируют риски для гражданских лиц и подотчетны, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в США будут продолжать принимать экстраординарные меры, учитывая безопасность гражданских лиц во время спецопераций, пишет газета The New York Times.

Ранее американский генерал объявил о появлении в России «убийцы» спутников.

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