МИД: США самостоятельно подорвали консульскую работу в России

Фото: МИД РФ

США самостоятельно подорвали консульскую работу в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что американское посольство резко сократило обслуживание российских граждан и объявило о том, что консульские услуги будут предоставлять только гражданам США и по ограниченному числу неотложных случаев.

— На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда, — сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что решение о выборе направления работы дипломата принимает сама страна.

— Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении, — заявила официальный представитель МИД России.

Напомним, что посольство США в РФ сократит число оказываемых консульских услуг с 12 мая, в частности, прекратится выдача неиммиграционных виз. Об этом рассказали в американском посольстве в пятницу, 30 апреля. Решение было связано с запретом дипмиссии нанимать иностранных граждан. Список соответствующих ограничений российские власти огласили 23 апреля.

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