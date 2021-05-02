Химический завод загорелся в Иране

Фото: facebook.com/OPEC

На химическом заводе в иранском городе Кум произошел пожар в воскресенье, 2 мая. Об этом сообщило агентство Tasnim.

К тушению возгорания на химзаводе были привлечены более 100 пожарных. В результате пожара двое из них пострадали и были госпитализированы в больницу. Кроме того, при тушении была повреждена пожарная машина.

В настоящее время спасателям удалось остановить распространение огня. Из-за пожара в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возгорания машины с двумя детьми в Подмосковье.

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