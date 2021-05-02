Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Химический завод загорелся в Иране
Фото: facebook.com/OPEC

Химический завод загорелся в Иране

Анастасия Волоснова

Происшествия

На химическом заводе в иранском городе Кум произошел пожар в воскресенье, 2 мая. Об этом сообщило агентство Tasnim.

К тушению возгорания на химзаводе были привлечены более 100 пожарных. В результате пожара двое из них пострадали и были госпитализированы в больницу. Кроме того, при тушении была повреждена пожарная машина.

В настоящее время спасателям удалось остановить распространение огня. Из-за пожара в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после возгорания машины с двумя детьми в Подмосковье.

Читайте также: Более 500 спасателей обеспечивали пожарную безопасность в ночь на Пасху в Москве

Иранпожарзаводы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте