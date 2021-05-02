«В трех местах заплакал»: кинокритик рассказал о плюсах и минусах фильма «Девятаев»

Фото: Девятаев / 2021 год

Фильм «Девятаев» поражает величием человеческого духа и мировым уровнем качества картины. А вот трейлер к нему совсем не подходит: он не отражает настроения кино. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кинокритик Роман Григорьев.

«Девятаев» — военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с Павлом Прилучным в главной роли. В его основе лежит реальная история Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Летчик-истребитель попадает в плен. Главный герой и группа советских военнопленных захватывают немецкий бомбардировщик с «оружием возмездия» на борту и совершают побег. Кроме секретного оружия, группа Девятаева «унесла» информацию о секретных базах фашистов, благодаря чему они были разгромлены. Работа над фильмом велась три года. И этот фильм не просто о подвиге, он о дружбе, о том, что друг может быть врагом, но друга надо уметь прощать.

— Это главный фильм о войне, который у нас вышел в этом году. Он сделан профессиональной командой. Фильм про человека, про его волю к победе, характер, находчивость, про позицию выжить любой ценой в невероятных условиях. Подвиг Девятаева сопоставим с подвигом первого человека в космосе, я считаю. Убежать из немецкого плена с чертежами важнейших ракет на самолете — невероятный по уровню риска и подготовке момент. Здесь кино поражает величием человеческого духа, при этом оно про войну, но не «размахивает» перед нами какими-то фразами и площадными плакатами. Там любой кадр показывает, что такое Великая Отечественная война, — говорит Григорьев.

Он отмечает, что среди зрителей есть мнение о том, что Прилучный «слишком пухленький в кадре в то время, когда летчик прибыл в страну исхудавшим до 38 килограммов». Григорьев говорит, что кино про войну не должно показывать всю правду, иначе будет другой акцент.

— Бекмамбетов сам говорил, что если бы заморили Прилучного голодом, то зрители бы говорили: «Смотрите, что с ним произошло!». А фильм-то — про эмоции от происходящего, а не про то, что с его щечками. Мне очень понравился фильм, в трех местах заплакал, — добавляет критик.

Григорьев также высоко оценивает большое количество компьютерной графики в фильме. По его словам, она на роскошном уровне.

Ранее «ВМ» писала, что в кинокартине почти 30 минут действия происходят в небе. Сцены воздушного боя были сняты с помощью компьютерной игры War Thunder — симулятора реальной боевой техники, включая самолеты времен Второй мировой войны.

— Операторская работа мощная. Сидел и думал, будет ли у фильма международный прокат, потому что картина высокого, мирового уровня. И американскому, и европейскому зрителю будет интересно, — добавляет критик.

А вот трейлер фильма, по его мнению, неправильный. Он верный в плане маркетинга, но не в плане передачи настроения картины.

— Трейлер неправильный, будто это опять какая-то ура-патриотическая история о войне. Потому ко Дню Победы надо что-то показать о ней. Трейлер не передает то настроение от кино, которое получаешь, — добавляет Григорьев.

Читайте также: Показ фильма «Белорусский вокзал» состоится 9 мая в кинотеатре «Художественный»