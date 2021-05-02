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Центр Чумакова выпустит 7,5 миллиона доз вакцины «КовиВак» в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Центр Чумакова выпустит 7,5 миллиона доз вакцины «КовиВак» в 2021 году

Анастасия Волоснова

Здоровье

Центр имени Чумакова планирует выпустить 7,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «КовиВак» в 2021 году. Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, до конца текущего года центр создаст как минимум 7,5 миллиона доз препарата. Он уточнил, что данные цифры являются «пессимистичным сценарием».

— Мы ждем модернизации, которую мы, собственно, уже запустили. Второй подход — это создание дополнительных производственных площадок на нашей же территории, — отметил Ишмухаметов.

Ранее стало известно, сколько месяцев сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцины «КовиВак».

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