Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказала, как подготовить организм к майскому застолью
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, как подготовить организм к майскому застолью

Юлия Евграфова

Общество

За пару дней перед праздничным застольем россиянам стоит пропить сорбенты. Они помогут почистить организм и облегчат переваривание разных блюд, которые жители нашей страны активно едят на майских выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

— Сорбенты также стоит принять за час до застолья, а во время еды еще можно выпить ферменты. Благодаря этим препаратам россияне смогут избавиться от чувства дискомфорта в желудке, когда традиционно нарушают меню в праздники. Вообще лучше всего, конечно, не переедать и питаться дробно. То есть мясо есть отдельно от картошки и овощей. Всем, у кого жирная пища всегда тяжело переваривается, и они ощущают дискомфорт, стоит вообще отказаться от такой еды даже на праздниках, — отметила медик.

По словам Людмилы Лапы, россиянам также не стоит запивать жирное мясо алкоголем. Такое комбо может иметь достаточно тяжелые последствия для желудочно-кишечного тракта. Если же проблем со здоровьем нет, врач посоветовала отдать предпочтение крепким горячительным напиткам, а не, например, вину. Но и здесь важна мера: терапевт рекомендовала не выпивать больше двух–трех рюмок.

Читайте также: «Непоправимый вред»: врач рассказала об опасности трех самых популярных в интернете диет

питаниесовет врачамайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте