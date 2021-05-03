Врач рассказала, как подготовить организм к майскому застолью

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За пару дней перед праздничным застольем россиянам стоит пропить сорбенты. Они помогут почистить организм и облегчат переваривание разных блюд, которые жители нашей страны активно едят на майских выходных. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

— Сорбенты также стоит принять за час до застолья, а во время еды еще можно выпить ферменты. Благодаря этим препаратам россияне смогут избавиться от чувства дискомфорта в желудке, когда традиционно нарушают меню в праздники. Вообще лучше всего, конечно, не переедать и питаться дробно. То есть мясо есть отдельно от картошки и овощей. Всем, у кого жирная пища всегда тяжело переваривается, и они ощущают дискомфорт, стоит вообще отказаться от такой еды даже на праздниках, — отметила медик.

По словам Людмилы Лапы, россиянам также не стоит запивать жирное мясо алкоголем. Такое комбо может иметь достаточно тяжелые последствия для желудочно-кишечного тракта. Если же проблем со здоровьем нет, врач посоветовала отдать предпочтение крепким горячительным напиткам, а не, например, вину. Но и здесь важна мера: терапевт рекомендовала не выпивать больше двух–трех рюмок.

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