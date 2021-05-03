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Стало известно о состоянии мальчика, избитого отчимом на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стало известно о состоянии мальчика, избитого отчимом на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

На юго-востоке столицы ребенок попал в больницу после того, как его избил отчим. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

В квартире, расположенной на улице Летчика Бабушкина, 12-летний ребенок подвергся насилию со стороны своего отчима. Он нанес мальчику травмы, после которых ребенок был госпитализирован.

Органы соцзащиты провели проверку семьи мальчика: мама ребенка уверяет, что отчим живет отдельно. Также отмечается, что в указанной квартире «созданы условия для воспитания и жизни детей». В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

— Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, — приводит текст сообщения ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

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