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Синоптик предупредила москвичей о приближении грозы
Фото: pexels.com/Amol Mande

Синоптик предупредила москвичей о приближении грозы

Ростислав Зубков

Город

В понедельник, 3 мая, Москву «может застать» гроза, предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как изменится погода в течение дня.

По словам метеоролога, 3 мая может произойти «смена теплого воздуха на холодный».

— Сейчас мы находимся в теплом секторе, а когда будем проходить холодный фронт, нас может застать гроза с усилением ветра до 13–18 метров в секунду, — пояснила синоптик.

Она уточнила, что в течение дня воздух прогреется до примерно 16 градусов тепла. Впрочем, говорит собеседница «ВМ», потепление все равно не сделает погоду достаточно комфортной для прогулок.

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