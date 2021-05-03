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Ограничения на въезд в ЕС могут ослабить в ближайшее время
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Ограничения на въезд в ЕС могут ослабить в ближайшее время

Илья Ашуров

В мире

В ближайшее время эпидемиологические ограничения на въезд в Евросоюз могут быть ослаблены. Предложение по ослаблению процедуры въезда высказали представители Еврокомиссии (ЕК) в понедельник, 3 мая.

Сообщается, что снятие некоторых антикоронавирусных мер возможно в связи с улучшением общей эпидемиологической ситуации в мире. Во многом на подобную инициативу повлияла успешная вакцинация населения в ряде стран.

— Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире, — приводит текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что ЕК предлагает разрешить въезд людям, которые привились одобренной в Евросоюзе вакциной, минимуму за две недели до поездки.

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