Ограничения на въезд в ЕС могут ослабить в ближайшее время

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

В ближайшее время эпидемиологические ограничения на въезд в Евросоюз могут быть ослаблены. Предложение по ослаблению процедуры въезда высказали представители Еврокомиссии (ЕК) в понедельник, 3 мая.

Сообщается, что снятие некоторых антикоронавирусных мер возможно в связи с улучшением общей эпидемиологической ситуации в мире. Во многом на подобную инициативу повлияла успешная вакцинация населения в ряде стран.

— Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире, — приводит текст сообщения РИА Новости.

Уточняется, что ЕК предлагает разрешить въезд людям, которые привились одобренной в Евросоюзе вакциной, минимуму за две недели до поездки.

Читайте также: Россиянам посоветовали покинуть Непал из-за прекращения международного авиасообщения