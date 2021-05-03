Сергей Собянин рассказал о модернизации столичного метро во время пандемии COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Модернизация столичного метро продолжалась даже во время пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 3 мая.

— Обновили 310 километров кабельных линий — почти в два раза больше, чем в 2019 году. Заменили 30 тысяч шпал и 117 тысяч скреплений — это самый высокий результат за последние шесть лет, — рассказал глава города.

Кроме того, рабочие отремонтировали 111 эскалаторов и обновили 86 километров рельсового полотна. Наконец, благодаря обновлению 12 вентиляционных шахт удалось улучшить воздух в метро, отметил мэр.

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