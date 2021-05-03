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Спасатели МАЦ доставили на вертолете в больницы двух людей и ребенка из ТиНАО
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели МАЦ доставили на вертолете в больницы двух людей и ребенка из ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Щапово Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали трех людей в Новой Москве. Об этом сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ Наталия Арнаут в понедельник, 3 мая.

Из Поповки, Щапова и Воронова эвакуировали двух пожилых пациентов с сердечной патологией, а также трехлетнего ребенка, который упал со второго этажа.

На борту их сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пациентов. Всех их доставили в специализированные больницы Москвы.

Ранее спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стуле.

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