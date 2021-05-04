Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после травмы

Фото: Анастасия Винокурова / Вечерняя Москва

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в состав команды после травмы. Об этом во вторник, 4 мая, в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин сыграет в гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится в ночь на 4 мая.

Capitals lines vs NYR (11F/6D):



Ovechkin-Backstrom-Wilson

Mantha-Eller-Sprong

Sheary-Raffl

Hagelin-Dowd-Hathaway



Orlov-Carlson

Dillon-TvR

Chara-Jensen



Vanecek

Anderson — Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 3, 2021

Напомним, Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Он не выходил на лед с конца третьего периода. В этом сезоне в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 42 очка. На его счету 24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач.

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