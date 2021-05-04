Стало известно, сколько человек соблюдают масочный режим в Санкт-Петербурге

Фото: Вечерняя Москва

Каждый девятый житель Северной столицы не носит масок и перчаток в общественном транспорте и местах большого скопления людей. Данные выводы сделали социологи исследовательского центра портала Superjob.ru, которые провели опрос среди жителей Санкт-Петербурга.

В Северной столице складывается следующая ситуация. Здесь 66 процентов горожан защищают только дыхательные пути, а 16 процентов — руки. Совсем отказывается от масок и перчаток каждый девятый житель города, отмечают «Невские новости».

Вместе с тем женщины предпочитают носить средства индивидуальной защиты чаще представителей сильного пола. В Санкт-Петербурге эти показатели распределились так: 20 процентов петербурженок и 12 процентов петербуржцев.

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