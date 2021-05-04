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Главархив рассказал, как в Москве развивали огородничество в 1950 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Главархив рассказал, как в Москве развивали огородничество в 1950 году

Анастасия Волоснова

Город

В 1950-х годах москвичам пришлось преодолевать кризис в садоводстве и огородничестве. Об этом рассказали в Главархиве.

После войны в Москве застройка начала вытеснять огородные хозяйства, из-за чего объемы садоводства и огородничества сократились. В 1950-м году план посева уменьшился с 11 085 до 5600 гектаров.

Чтобы исправить ситуацию, 22 марта 1950 года Совет министров СССР отменил запрет на получение земли под огороды для владельцев приусадебных участков. Для удобства огородников в столице организовали специальный транспорт, который довозил москвичей до своих участков.

В свою очередь, местные органы власти могли обеспечивать желающих семенами и необходимыми инструментами. Совместными усилиями удалось организовать 230 гектаров коллективных и частных садов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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