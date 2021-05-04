Москвичам рассказали о пассажиропотоке на закрытом участке «Дубровка» — «Волжская»

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Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

В первый день дополнительных выходных, 4 мая, пассажиропоток в районе закрытого участка московского метро «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии вырос почти в полтора раза, но работает в штатном режиме. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что больше всего нагрузка увеличилась на станции «Дубровка». Утром во вторник, 4 мая, станция приняла 4,2 тысячи дополнительных пассажиров.

Уточняется, что порядка 40 процентов пассажиров перестраивают свои привычные маршруты через Замоскворецкую линию. Кроме того, количество людей увеличилось на станции «Текстильщики».

Для удобства москвичей на время закрытия участка метро были запущены компенсационные автобусы. За утро 4 мая автобус КМ1 с маршрутом «Волжская» — «Текстильщики» перевез 2,3 тысячи пассажиров, а КМ2 с маршрутом «Волжская» — «Дубровка» — 11,2 тысячи пассажиров. Автобусом КМ3, который следует от «Печатников» до «Дубровки» воспользовались 2,5 тысячи человек.

Напомним, движение на участке «Дубровка» — «Волжская» закрыто с 1 по 23 мая.

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