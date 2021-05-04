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Работу турецкого отеля приостановили из-за украинских туристов
Фото: Pixabay

Работу турецкого отеля приостановили из-за украинских туристов

Анастасия Прохорова

В мире

Работу отеля в Турции пришлось приостановить из-за украинских туристов, которые решили отметить Пасху на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщает местная газета Türkiye.

Контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как туристы выложили публикацию в соцсети.

— В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился, — сообщил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении ввести в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Все организации и учреждения на время приостановят работу. Поездки между городами возможны только после получения разрешения от властей.

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туристыТурциянарушение самоизоляции
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