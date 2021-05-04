Аналитик заявил, что иск немецких экологов не повлияет на «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Активная деятельность «Союза защиты природы», а также ряда других экологических организаций, направлена политическое противостояние проекту «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Недавно стало известно, что иск в административный суд Гамбурга подала неправительственная природоохранная организация «Союз защиты природы» (NABU). Таким образом она решила высказать недовольство разрешению, которое было выдано Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. В иске речь идет о «не завершенном участке трубопровода в исключительной экономической зоне Германии».

— Экологи открыто играют на политическом поле. Все участники прекрасно понимают, что подобные иски никакого отношения к защите окружающей среды не имеют и направлены скорее на то, чтобы затормозить процесс строительства «Северного потока — 2», — пояснил Игорь Юшков.

По его мнению, в идеале они хотели бы остановить все строительство, однако получится лишь притормозить его или создать некую конфликтную и проблемную ауру вокруг проекта, отмечает «Экономика сегодня». Он также добавил, что иск NABU вряд ли сможет затянуть сроки завершения «Северного потока — 2».

— Вероятнее всего, когда российские суда-трубоукладчики придут в немецкую акваторию, экологам в иске откажут. Это не может привести к задержке строительства, — заявил аналитик.

Как пояснил эксперт, данное обращение в суд не имеет никакого отношения к защите природы и окружающей среды. Активизация подобных исков произошла по причине того, что санкции в отношении России не работают, поэтому представители Соединенных Штатов пытаются подключить другие рычаги давления на газопровод, считает Игорь Юшков.

— С 2011 года работает полный близнец «Северного потока — 2», а именно «Северный поток — 1», и за десять лет не было ни одной претензии к проекту с точки зрения защиты окружающей среды, — подчеркнул аналитик.

Он также добавил, что подобные иски предъявляются на стадии обсуждения проекта, а также обратил внимание на то, что, если немецкий регулятор выдал разрешение на работы, значит было признано, что проект не вредит окружающей среде, отмечает ИА «НСН».

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