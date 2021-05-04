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Очень больно: подросток не смог снять кольцо без помощи спасателей
Фото: Вечерняя Москва

Очень больно: подросток не смог снять кольцо без помощи спасателей

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Потаповская Роща, 14 Карта всех событий

Подросток не смог снять кольцо, которое он нашел на улице, без помощи спасателей. Об этом во вторник, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны и пожарной безопасности.

Инцидент произошел по адресу улица Потаповская Роща, 14. 15-летний подросток нашел недалеко от дома кольцо и решил примерить находку. Однако она оказалась слишком мала.

— Палец сильно распух и поменял цвет. Когда мальчик понял, что не сможет освободить палец самостоятельно, обратился к специалистам, — рассказал спасатель Сергей Мостяков.

В пресс-службе отметили, что это далеко не первый случай, и призвали юных жителей столицы быть аккуратнее с «сомнительными украшениями».

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