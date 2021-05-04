Очень больно: подросток не смог снять кольцо без помощи спасателей

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Потаповская Роща, 14 Карта всех событий

Подросток не смог снять кольцо, которое он нашел на улице, без помощи спасателей. Об этом во вторник, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны и пожарной безопасности.

Инцидент произошел по адресу улица Потаповская Роща, 14. 15-летний подросток нашел недалеко от дома кольцо и решил примерить находку. Однако она оказалась слишком мала.

— Палец сильно распух и поменял цвет. Когда мальчик понял, что не сможет освободить палец самостоятельно, обратился к специалистам, — рассказал спасатель Сергей Мостяков.

В пресс-службе отметили, что это далеко не первый случай, и призвали юных жителей столицы быть аккуратнее с «сомнительными украшениями».

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