Более двух килограммов героина изъяли у мужчины в Москве

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Россия, Москва, улица Ротерта Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта крупной партии героина на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Подозреваемый мужчина был задержан во дворе дома на улице Ротерта.

— В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен сверток с веществом, общий вес которого составил более двух килограммов. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством — героином, — сказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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