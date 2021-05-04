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Мужчину задержали за развращение 15-летней девочки в метро
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Мужчину задержали за развращение 15-летней девочки в метро

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней на станции метро «Красносельская» Сокольнической линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчина, находясь в вагоне электропоезда на станции метро «Красносельская», совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по столице.

О произошедшем в полицию заявила мать подростка. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 56-летнего подозреваемого на станции метро «Сокольники». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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