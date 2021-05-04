Законопроект о налоге на роскошь направили в правительство России

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Депутаты партии «Справедливая Россия» отправили на получение заключения правительства страны законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь. Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов во вторник, 4 мая.

— Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь, — рассказал депутат.

Инициатива позволит пополнять бюджет страны триллионами рублей ежегодно, добавил Миронов. По задумке авторов инициативы, такой налог должны будут платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью выше 50 миллионов рублей, автомобилей — от восьми миллионов рублей, а также яхт, самолетов, вертолетов и катеров — от 15 миллионов рублей.

Налоговые ставки на недвижимость будут установлены, в зависимости от ее стоимости, от 0,3 процента до трех процентов, для автомобилей — от одного до пяти процентов, а для яхт и самолетов — от трех до семи процентов. Предложение затрагивает как физических, так и юридических лиц.

Исключениями станут земли сельхозназначения, строительная и сельхозтехника, морские и воздушные суда, а также недвижимость, которой организации и ИП пользуются для основного вида деятельности, отмечает ТАСС.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что иностранные интернет-компании должны платить налоги в России.

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