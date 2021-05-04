Посла России вызвали в МИД Франции после санкций против еврочиновников

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Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в министерство иностранных дел (МИД) страны после санкций Москвы в отношении европейских чиновников. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

— Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра, — сказал Мешкову представитель министерства.

Франция ожидает, что Москва «будет вести себя ответственно» в вопросе улучшения сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Ранее МИД России опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в страну. В этот список вошел также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

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