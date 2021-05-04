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Лазарев объяснил, почему Манижа не сможет выиграть на Евровидении
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Лазарев объяснил, почему Манижа не сможет выиграть на Евровидении

Иван Юминов

Звезды

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему, по его мнению, его коллега по цеху Манижа не сможет выиграть на песенном конкурсе Евровидение в этом году.

По его словам, зарубежные зрители вряд ли поймут смысл песни «Russian Woman», ведь она на русском языке. Поэтому «баллов уже будет заведомо меньше», считает Лазарев.

Кроме того, серьезную конкуренцию россиянке составит участница из Мальты Дестини, ведь ее композиция также имеет феминистский посыл, добавил певец.

Сам Лазарев отправил бы на конкурс певицу Zivert. Об этом исполнитель рассказал в YouTube-шоу Fametime TV.

Напомним, российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России.

Читайте также: Манижа призналась, что песня «Russian Woman» частично о Пугачевой

Сергей ЛазаревЕвровидениеМанижа
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