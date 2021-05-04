СК назвал приоритетную версию возникновения пожара в гостинице в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Приоритетной версией пожара в отеле на юго-востоке столицы является короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве во вторник, 4 мая.

Следствие разыскивает учредителя отеля. Кроме того, ведомство допросило организатора мероприятия, из-за участия в котором в гостиницу заселили большое количество несовершеннолетних.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечается на сайте СК.

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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