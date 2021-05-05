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В Московском планетарии рассказали, как разглядеть Майские Аквариды
Фото: Cкриншот видео Первого канала

В Московском планетарии рассказали, как разглядеть Майские Аквариды

Татьяна Плотникова

Общество

Метеорный поток эта-Аквариды (или Майские Аквариды) достигнет своего пика 5, 6 и 7 мая. Об этом рассказали в Московском планетарии.

В эти дни быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы. По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет ожидать до 50 метеоров в час.

Рассмотреть поток можно будет невооруженным взглядом, удобнее всего — в предрассветные часы. Радиант потока (точка в небе, из которой визуально вылетают метеоры) восходит только под утро и лучше всего виден из южного полушария. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом только в течение пары часов до рассвета.

Чтобы увидеть метеоры, следует смотреть на юго-восточный горизонт, в качестве ориентира можно использовать Летний Треугольник – созвездие из трех ярких звезд Веги, Денеба и Альтаира. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир. Смотреть лучше на область неба между горизонтом и Летним Треугольником.

При этом Луна лишь незначительно помешает наблюдениям, однако рассмотреть метеоры получится только при хорошей погоде, рассказали в планетарии РИА Новости.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что 26 мая ожидаются перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

Читайте также: Суперлуну и полное затмение смогут увидеть жители России в конце мая

астрономыметеоры и метеоритыМосковский планетарий
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