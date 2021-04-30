Суперлуну и полное затмение смогут увидеть жители России в конце мая

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26 мая жителей Дальнего Востока ожидает необычное природное явление. Они станут свидетелями затмения полной Луны в тот момент, когда она подойдет к Земле на максимально близкое расстояние. Об этом сообщил Московский планетарий.

— Мы увидим суперлуну — самую большую Луну 2021 года. Полное лунное затмение во время суперлуния, видимое на Дальнем Востоке России, произойдет в 14:19 по мск с глубиной погружения Луны в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, — рассказали в пресс-службе планетария журналистам агентства ТАСС.

Жители Камчатки, Чукотки, Хабаровского и Приморского краев смогут увидеть короткую полную фазу затмения. Западнее этих территорий можно будет наблюдать частные затмения.

Затмение будет длиться пять часов и две минуты, но полная его фаза будет продолжаться всего 14 минут и 30 секунд. Луна в этот момент будет находиться в созвездии Скорпиона. Спутник Земли пройдет через северную часть земной тени.

Уточняется, что полные, частные и полутеневые фазы также смогут наблюдать жители западного побережья Северной Америки, Индонезии, Австралии. Видно его будет на восточном побережье Азии и в Тихом океане.

Ранее стало известно, что с 1 мая Московский планетарий откроет для посетителей астрономическую площадку «Парк неба».

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