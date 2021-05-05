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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 мая

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 5 мая, погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами — небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов тепла, в Подмосковье возможно от десяти до 15 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что температура воздуха в столичном регионе может подняться до 22 градусов тепла.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, понадобится ли разгонять облака в Москве 9 мая

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