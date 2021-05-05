Жители четырех домов завершили переселение по программе реновации в Москве в апреле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проезд Дежнёва, 22к3 Карта всех событий

В апреле 2021 года жители четырех домов в четырех районах Москвы переселились в новостройки по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, москвичи переехали в новостройки, возведенные в районе, из старых домов. Так, переселение завершили жители дома по адресу проезд Дежнева, дом 22, корпус 3. В новостройки также переехали москвичи из дома 50 на Бескудниковском бульваре, дома 13 по улице Литвина-Седого и дома 6 в поселке Шишкин Лес.

Левкин добавил, что в центре столицы по программе реновации в новостройки переехали жители 19 домов. Еще восемь домов были переселены на северо-востоке Москвы, пять домов — на севере города и 11 — в Троицком административном округе.

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