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Еще 7975 случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 7975 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В 83 регионах России выявили 7975 случаев коронавируса за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 5 мая.

Среди новых пациентов 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 360 человек, вылечились 7506 пациентов.

Еще 7975 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2432 новых случая COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 711 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 601 случай коронавируса.

Еще 7975 случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 847 489 случаев COVID-19. За весь период скончались 111 895 человек, вылечились от коронавируса 4 464 550 пациентов.

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