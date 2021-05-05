Звезда «Свадьбы в Малиновке» раскрыла забавный секрет со съемок фильма

Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»

Актриса Валентина Николаенко рассказала, что на съемках фильма «Свадьба в Малиновке» актеры пили настоящий алкоголь. Об этом она рассказала в беседе с телеведущим Андреем Малаховым в эфире программы «Привет, Андрей!».

По словам актрисы, ее коллеги по фильму всеми способами избегали лжи на экране, и поэтому они пили настоящий алкоголь на съемочной площадке. Во время одной из сцен актер Владимир Самойлов послал участников съемочной команды наполнить посуду вином. Сцену свадьбы снимали на протяжении 2,5 месяца со множеством дублей, рассказала звезда.

— На пятый дубль я подношу бокал и понимаю, что он чем-то пахнет, — поделилась Николаенко.

После этого она увидела взгляд Самойлова, который беззвучно просил не выдавать его. Еще через пару дублей вино дало о себе знать. В итоге именно эти кадры и вошли в итоговый фильм.

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