СК проверит частную клинику в Москве, где пациентке стало хуже после лечения
Проводится проверка в отношении частной клиники в Москве, где врачи могли оказать неправильную помощь пациентке. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по столице.
В правоохранительные органы 15 апреля обратился мужчина. Он сообщил, что его супругу госпитализировали в частную клинику на Автозаводской улице, где женщине оказали ненадлежащую медицинскую помощь. Отмечается, что пациентке стало хуже после лечения.
Кроме того, в настоящее время супругу мужчины удерживают в клинике, женщине мешают видеться с родственниками, уточнил заявитель.
Сотрудники СК и Роспотребнадзора проводят проверку по факту случившегося. Специалисты планируют установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что двое подозреваемых задержаны по делу о пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы.
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