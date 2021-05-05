Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы симптомы болезни печени, при которых необходимо срочно обратиться к врачу
Фото: Youtube / Lee Health

Названы симптомы болезни печени, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

Анастасия Прохорова

Здоровье

Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов назвал симптомы болезни печени, при которых срочно требуется помощь специалиста.

По словам медика, при хроническом вирусном гепатите, регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя, передозировке препаратов и употреблении наркотиков печень выходит из строя, что сразу же проявляется в виде ярких симптомов.

— Она может очень долго быть и в состоянии компенсации, и только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по другому, срыву адаптационных механизмов, — уточнил врач.

Монахов объяснил, что обычно пациентов начинает беспокоить слабость, вялость, усталость. Часто проявляется бессонница ночью и сонливость днем.

— В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов, — поясняет эксперт.

Врач подчеркнул, что после обнаружения возможных симптомов заболевания нельзя заниматься самолечением. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту, передает Пятый канал.

Ранее были названы болезни, о которых могут сигнализировать опухшие лодыжки и ступни.

Читайте также: Врач рассказал, на какие опасные болезни указывает ком в горле

печенькомментарий врачасимптомы заболеваний
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте