Названы симптомы болезни печени, при которых необходимо срочно обратиться к врачу

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Хирург и гепатолог Дмитрий Монахов назвал симптомы болезни печени, при которых срочно требуется помощь специалиста.

По словам медика, при хроническом вирусном гепатите, регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя, передозировке препаратов и употреблении наркотиков печень выходит из строя, что сразу же проявляется в виде ярких симптомов.

— Она может очень долго быть и в состоянии компенсации, и только потом какой-то фактор может привести к декомпенсации или, по другому, срыву адаптационных механизмов, — уточнил врач.

Монахов объяснил, что обычно пациентов начинает беспокоить слабость, вялость, усталость. Часто проявляется бессонница ночью и сонливость днем.

— В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов, — поясняет эксперт.

Врач подчеркнул, что после обнаружения возможных симптомов заболевания нельзя заниматься самолечением. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту, передает Пятый канал.

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