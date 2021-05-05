Ученые нашли связь между наскальными рисунками и галлюцинациями

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Ученые сделали предположение, что между наскальными рисунками и галлюцинациями у человека есть связь. Израильские исследователи из Тель-Авивского университета предположили, что люди в древности рисовали наскальные изображения, пребывая в измененном состоянии сознания.

Авторы исследования сообщили, что концентрация кислорода в отдаленных уголках пещер была меньше нормы для нормального функционирования мозга человека, именно поэтому люди могли переходить в «измененное сознание».

— Гипоксия вполне может быть правдоподобным объяснением многих мест изображения, которые находятся далеко от входа в пещеру и требуют прохождения через низкие и узкие проходы, — рассказали ученые.

Эксперты считают, что низкая концентрация кислорода, где были замечены наскальные рисунки, могла заставить людей чувствовать даже некое парение или ощущение полета, сообщает археологический журнал Time and Mind.

Ранее «ВМ» рассказывала, как оперировали людей в третьем тысячелетии.

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