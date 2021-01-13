От камня до металла: как оперировали людей в 3-м тысячелетии

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Медицина Древности была не такой уж и примитивной. Об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов. Изучение одной из них завершилось недавно в Москве.

Интересный артефакт отрыли в Крыму во время раскопок кургана у села Льговское. Сотрудники Института археологии РАН обнаружили там череп молодого мужчины со следами очень профессионально сделанной трепанации. Неизвестный хирург с ювелирной точностью выскоблил каменным «скальпелем» довольно приличный участок черепа, оставив тончайшую (меньше 1 миллиметра) пластинку с перфорацией в центре. Дело было в 3-м тысячелетии до нашей эры, весь хирургический инструментарий был каменным…

И это отнюдь не самая древняя находка такого рода. Самая древняя относится к временам палеолит а — 12 тысяч лет назад на востоке нынешнего Марокко кто-то уже практиковал подобное. Если говорить о нашем континенте, то тут на результат самой древней трепанации в Евразии (возраст — 10 тысяч лет) можно полюбоваться в питерской Кунсткамере.

Череп с аккуратно высверленным отверстием обнаружили в конце 50-х годов прошлого века на Украине. Вообще, судя по всему, ветер в голове был для наших пращуров делом обычным (только на территории России таких черепов найдены уже десятки, что уж говорить про остальной мир). Кого-то он спасал от последствий травм, кого-то — от мигреней, кто-то говорил «прощай» эпилепсии, а кто-то — «здравствуй» новым необычным ощущениям.

Вполне вероятно, наблюдая за тем, каким причудливым могло становиться поведение человека после травм головы, эскулапы древности пытались добиться таких же проявлений путем высверливания отверстий в тех же местах. Не всегда же это поведение было безумным, в ком-то и полезная воинственность могла проснуться, а то и третий глаз засиять в ночи.

Собственно, именно последней причиной (повторить то, что вышло случайно) и обязано, наверное, человечество такой штуке, как ритуальная трепанация. Сначала пытались, скажем, поставить на поток производство шаманов и первобытных берсерков, а потом начали использовали трепанацию как тайный знак принадлежности к какой-то группе. Таких находок тоже уже набралось изрядно. Скажем, раскапывают могильник с членами одного племени, а у всех мужчин старше определенного возраста — по дырке в одном и том же месте. Вполне возможно, что дырявили головы и просто в целях инициации, как знак перехода в новый возраст или новое качество. Украшать себя шрамами или отчекрыживать от тушки не очень нужные куски — такие вещи даже в наше время практикуются. И не только дикими племенами.

Но поражает все же не то, что дело было явно поставлено на поток. А то, что совершалось виртуозно. По данным известного российского антрополога Марии Медниковой, в новом каменном веке (примерно 7000 лет назад) выживали после трепанации 90 человек из 100! Для сравнения: в XVIII–XIX веках загибались от операции от 50 до 100% пациентов. Например, в Париже 1835–1836 годов трепанацию не пережил никто, во время Первой мировой войны смертность достигала 80%, во время Второй мировой уже 33,4%, но в 84% повреждение сопровождалось инфицированием.

Как, имея в наличии лишь самый бросовый материал (инструментами поначалу выступали акульи зубы, каменные ножи, скорлупа кокоса, раковины и другие дары природы), наши далекие предки виртуозно выполняли операцию, которую даже сейчас не считают простенькой? Загадка. И это хорошо, если у древнего знахаря были под рукой одурманивающие растения, а если нет? Да и стерильность тогда была явно так себе. Например, в кенийском племени кисии практикуют трепанацию сколько себя помнят, а простейшей анестезией заморачиваться стали лишь cовсем недавно. Хотя менее безалаберные эскулапы из других примитивных культур (примитивных ли?) использовали для обеззараживания толченый уголь, смолу, деготь, золу, охру, молоко кокоса и другие подручные материалы. Кстати, вполне возможно, что тут помогали и сами кремниевые орудия — кремний, говорят, неплохой антисептик.

Но если нейрохирургия каменного века поистине поражает, то сам факт наличия первобытных медиков воспринимается вполне логичным. Если даже животные могут находить целебные растения, то уж человек разумный за века эволюции должен был накопить изрядный багаж медопыта. Другой вопрос, что мы можем судить об этом опыте в основном лишь по костным останкам. А там ведь всего ничего отражается — ампутации, трепанации да вылеченные зубы. Да, стоматологи у первобытных тоже были. В 2012 году, например, в Словении нашли пломбу из воска, которая запечатывала трещину в клыке человека, умершего 6500 лет назад.

В 2017-м в итальянской Тоскане нашли несколько зубов (все от разных людей), в которых неведомый стоматолог древности проделал канал до пульпы, а потом заполнил его битумом и растительными волокнами. Возраст пломб — около 13 тысяч лет.

За два года до этого немецкие антропологи изучали под электронным микроскопом зубы мужчины, жившего 14 тысяч лет назад на севере нынешней Италии. И обнаружили в полости одного из них множество внутренних круговых бороздок, идущих параллельно. Пациенту явно удаляли пораженную кариесом часть методом сверления (медицинские сверла были известны доегипетским цивилизациям, но, возможно, изобрели их гораздо раньше). И лечение оказалось успешным...

А травмы? Настоящими чемпионами по ним были неандертальцы. На известной стоянке близ Крапина (Хорватия) в свое время была найдена почти тысяча костей возрастом около 130 000 лет. На многих исследователи нашли следы заживших (без осложнений!) переломов. А такое возможно лишь если у пациента был должный уход. Ведь со сломанной ключицей или ногой за добычей особо не побегаешь. А если и побегаешь, то недолго — осложнения сведут в могилу.

Случаев древней ампутации тоже набралось уже изрядно. От многочисленных наскальных изображений трафаретов рук, на некоторых из которых отчетливо не хватает одного или нескольких пальцев, до следов явных хирургических манипуляций.

Причем выполненных опять-таки виртуозно и без следов инфекционного поражения. А ведь для того чтобы провести такую операцию, древний хирург должен был не только быстро и точно сделать свое дело (Пирогов ампутировал конечность меньше чем за 5 минут), но еще умудриться остановить кровь, дезинфицировать рану, все это аккуратно зашить да еще при этом не уморить пациента.

Шили, разумеется, тоже сплошной натурой — сухожилиями животных, растительными нитками. Может, использовали и братьев меньших. Говорят, индейцы Бразилии использовали для сшивания ран особых муравьев с выдающимися во всех смыслах челюстями. Соединяли края раны, подносили мураша, а когда тот за них хватался, отрезали ему туловище. Муравьиные головы, которые оставляли там до полного выздоровления пациента, скрепляли рану не хуже хирургической скобки. А заодно и обеззараживали (муравьиная кислота — неплохой антисептик).

Метод очистки гнойных ран личинками мясных мух наверняка тоже практиковали. Официально он был открыт в Первую мировую вой ну, но известно, что вполне успешно применялся и во времена Наполеона. А если покопаться в анналах истории, скорее всего, и более ранние примеры найдешь. Все новое — это ведь хорошо позабытое старое. Личинки, кстати, не только выедают мертвые ткани, не трогая здоровые, но еще и выделяют при этом природный антибиотик сератицин…

В общем, гиппократы древности и вправду много чего умели, и руки их не только к топорам были привычны (кстати, совсем недавно выяснилось, что неандертальские лапищи очень даже были приспособлены для тонких манипуляций).

Случались, конечно, и у них промашки. Ну так и нынешние медработники этим грешат повсеместно. Так что отдадим пращурам дань уважения — все-таки полевая работа посложнее кабинетной будет.

КСТАТИ

Один из древнейших протезов обнаружили 6 лет назад в иранском Сожженном городе. Искусственный глаз был создан 4800 лет назад и принадлежал 25–30-летней женщине знатного происхождения и, скорее всего, был сделан из смеси смолы и животного жира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Святицкая, заведующая сектором отдела археологии Музея Москвы:

— К сожалению, ярко выраженной медицинской археологии на территории Москвы нет. Ни тебе прекрасных трепанированных черепов, ни захоронений древних докторов с инструментами. Самую интересную медицинскую информацию, наверное, могут дать разве что кремлевские захоронения наших государей и государыней — кто чем болел, кто от чего умер... А так, наша средневековая медицина была, конечно, медициной травной.

Кстати, аптекарских огородов в Москве было очень много. Рваные или резаные раны зашивали с помощью обычной иголки и растительных или шелковых ниток. И хорошо, если тебе на рану плеснут какую-нибудь дезинфекцию. Многие штопали себя сами. Неудивительно, что очень много было смертей от так называемой огневицы (воспаления).

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