Семьям со школьниками выплатят по 10 тысяч рублей до 17 августа

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Доклад об осуществлении выплат по десять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет должны представить до 17 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства в среду, 5 мая.

Проект поручил разработать премьер-министр России Михаил Мишустин. О проделанной работе будут отчитываться специалисты из минфина, минтруда, минздрава, минпросвещения, а также сотрудники Рособрнадзора и Пенсионного фонда России.

Кроме того, Мишустин ожидает доклад о финансовой помощи для неполных семей и беременных женщин. Всего в подписанном постановлении указано 58 пунктов.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Так, он предложил выплачивать неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет более 5,5 тысячи рублей. Также по десять тысяч рублей планируется выделить на детей, которые в 2021 году пойдут в первый класс и семьям с детьми-школьниками. Кроме того, власти хотят увеличить оплату больничного по уходу за ребенком до 7 лет. А ежемесячные выплаты по 6350 рублей смогут получить беременные женщины, если они встанут учет.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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