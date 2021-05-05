Флаги и декоративные конструкции украсят Москву в честь Дня Победы

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Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

Флаги и тематические декоративные конструкции установят Москве в честь Дня Победы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на улицах столицы также поставят специальные стенды и стелы, поздравительные открытки. Он уточнил, что для украшения города ко Дню Победы была разработана специальная концепция.

— Основным цветом был выбран красный — цвет нашего знамени — официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов, — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы» украсят Фрунзенскую набережную возле здания Минобороны, а звезду «Город-герой Москва» поставят перед Триумфальной аркой. Перила Крымского, Новоарбатского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других мостов будут украшать российские флаги.

Всего в Москве появятся 2,7 тысячи элементов декора. Петр Бирюков добавил, что все украшения будут использовать повторно.

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