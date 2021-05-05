Четыре подстанции скорой помощи построят в столице до конца 2022 года

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Четыре подстанции скорой помощи планируют построить в столице до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва приняла решение нарастить темпы строительства социальных объектов, при этом в ближайшие годы будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры, — пояснил заммэра.

Также Бочкарев добавил, что новые подстанции скорой помощи будут рассчитаны на 66 машиномест. Он подчеркнул, что это еще 66 бригад неотложки, в которых всегда есть острая необходимость, особенно в условиях борьбы с пандемией COVID-19, сообщает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что 14 объектов социальной инфраструктуры было построено и введено в эксплуатацию в Москве. Среди них пять детских садов, две школы, один объект здравоохранения, пять спортивных объектов и один объект культуры.

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