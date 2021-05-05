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Генконсульство Испании в Москве сообщило о возобновлении выдачи шенгенских виз с 12 мая
Фото: pexels.com

Генконсульство Испании в Москве сообщило о возобновлении выдачи шенгенских виз с 12 мая

Илья Ашуров

Туризм

Россияне вновь смогут оформлять шенгенские визы в Испанию с 12 мая. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе генерального консульства Испании в Москве.

Речь идет о краткосрочных визах категории С. При этом уточняется, что въезд в страну станет возможен только после снятия эпидемических ограничений на въезд в Европейский союз (ЕС).

— С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (категория C), — приводит текст сообщения ТАСС.

Добавляется, что принятые в связи с COVID-19 ограничения в ЕС все еще действуют, а значит, въезд в страну на данный момент ограничен.

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