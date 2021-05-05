«Надо поддерживать»: Гарик Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущий и юморист Гарик Харламов написал на своей странице в Instagram слова поддержки американскому актеру Уиллу Смиту.

Ранее звезда Голливуда выложил в Сеть свою фотографию с подписью о том, что он находится в худшей физической форме за всю свою жизнь. На опубликованной фотографии видно, что у актера есть лишний вес. Однако российский юморист считает иначе.

— Давайте напишем Уиллу Смиту, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать, — написал Харламов.

Подписчикам комика идея понравилась. В комментариях к публикации они проявили остроумие и согласились с точкой зрения Харламова.

«Жена мечтала, чтобы у меня была фигура как у Уилла Смита. Ее мечта сбылась!»; «А как ему борща передать?»; «Когда приехал на лето к бабушке в деревню»; «Красавчик! Классного человека никакой лишний вес не испортит!» — написали подписчики.

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